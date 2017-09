Scontro in viale Belforte, quattro feriti

ambulanza automedica vigili del fuoco

Uno scontro tra due auto ha bloccato il viale Belforte a Varese poco prima delle 13.

Per motivi ancora da chiarire due auto si sono scontrate. A bordo dei veicoli complessivamente quattro persone: un ragazzo di 19 anno, due donne di 38 e 48 e un uomo di 49. Nessuno di loro è in gravi condizioni: due ambulanze hanno portato due dei feriti in ospedale a Varese in codice giallo. Sul posto è arrivata anche un’automedica

Grandi ripercussioni ci sono comunque state sulla viabilità della zona, andata completamente in tilt. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un’autopompa per mettere in sicurezza le autovetture mentre la polizia locale ha deviato il traffico su strade secondarie