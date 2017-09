Scontro tra auto e moto, traffico in tilt nella zona della dogana di Gaggiolo

Cantello - Code alla dogana di Gaggiolo

Un incidente stradale ha provocato notevoli ripercussioni sul traffico del mattino sulla strada provinciale 3 che conduce alla dogana di Gaggiolo, Cantello.

L’incidente si è verificato poco dopo le 8.15. Per cause in corso di accertamento un’auto e una moto sono entrate in collisione e a riportare le conseguenze più serie è stato logicamente il motociclista, un uomo di 38 anni.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari giunti con un’automedica e un’ambulanza di Sos Malnate. Sul posto anche i Carabinieri.

Lunghe code si sono formate sulla provinciale nell’ora di punta del traffico transfrontaliero.