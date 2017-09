Scossa di terremoto in provincia dell’Aquila

sismografo

La terra ha tremato ancora in centro Italia. Alle 6,34 una scossa di magnitudo 3,7 è stata registrata a Campotosto, in provincia dell’Aquila, a 13 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita ad Ascoli Piceno.

Un’altra scossa era avvenuta ieri sera poco prima delle 21 sempre in territorio aquilano al confine con il Lazio di magnitudo 3,7 gradi a una profondità di 14 chilometri . Non si registrano danni a cose o persone anche perché gran parte dei residenti abita in moduli provvisori antisismici.

Altri movimenti si sono susseguiti: alle 20,55, alle 22,56 e alle 23,01, tutte a Campotosto.