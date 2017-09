Le informazioni sulle scuole chiuse per la Tre Valli

Le immagini della Tre Valli Varesine 2015 da Busto a Varese

Inoltre, è stata pubblicata questo pomeriggio – mercoledì 27 settembre – l’ordinanza che regolerà le attività delle scuole di Varese in occasione del passaggio della 97^ Tre Valli Varesine, che partirà martedì 3 ottobre 2017 dal Comune di Saronno alle ore 12.00, ed attraverserà il territorio comunale di Varese a partire dalle ore 12.30 e fino al momento del traguardo previsto tra 16.20 e le ore 17.25.

Dopo i costanti confronti con il Prefetto e il tavolo per la sicurezza delle ultime settimane si è deciso di ridurre al minimo i disagi per la popolazione ed eliminare il maggior numero di fattori di rischio per la sicurezza dei cittadini e in particolare per gli studenti.

Per questi motivi è stato comunque deciso di tenere aperte il maggior numero di scuole varesine mentre per ragioni di sicurezza è stata decisa la chiusura solo delle scuole che saranno interessate dal passaggio della gara ciclistica e questo perché il passaggio dei corridori coincide con l’uscita da scuola dei ragazzi.

Per quanto riguarda gli asili nido e le scuole dell’infanzia resteranno quasi tutte aperte e per alcune, a causa del passaggi della corsa in orario di uscita da scuola, sarà consentita l’uscita solo dopo le 14.30.

Le uniche scuole primarie e secondarie che saranno interessate dalla chiusura sono quelle coinvolte dal passaggio diretto della corsa.

Per quanto riguarda le scuole superiori, di concerto con la Prefettura e l’Ufficio scolastico Provinciale, al fine di evitare i disguidi degli anni scorsi che costringevano diversi studenti a stare in giro per la città fino a tardo pomeriggio, è stata disposta la sospensione delle lezioni per tutti gli istituti pubblici (compresi i centri di formazione professionale, escluso il CFP della Provincia). Infatti il 3 ottobre diverse linee del trasporto pubblico non svolgeranno regolare servizio a partire da metà mattina e questo potrebbe causare la difficoltà per gli studenti di ritornare a casa dopo la scuola, con evidenti problemi anche per la sicurezza dei ragazzi stessi.

