Scuole come nuove: il Comune presenta gli edifici restaurati

lavori di ristrutturazione primaria canetta

Domenica mattina, 10 settembre, i genitori delle scuole Canetta, dell’asilo Lo Scarabocchio e della primaria Pascoli sono stati invitatati dal Comune di Varese ad un open day per presentare i lavori che si sono svolti negli ultimi mesi prima della riapertura delle scuole.

Il sindaco, l’assessore ai Servizi educativi Rossella Di Maggio e ai Lavori pubblici Andrea Civati, insieme ai tecnici del Comune, illustreranno nel dettaglio quali interventi si sono svolti e quali novità hanno trovato e troveranno i bambini e i genitori al rientro a scuola. I tre edifici, grazie agli interventi eseguiti che rientrano nel Piano di lavori Varese Fa Scuola, sono ora più moderni, più sicuri ed efficienti.

«Per costruire il futuro della nostra città è indispensabile partire anzitutto dalle giovani generazioni. Ma alle intenzioni devono seguire fatti concreti. Per questo da subito abbiamo voluto che i lavori nelle scuole si realizzassero nel minor tempo possibile, e in tempo per l’inizio scolastico, per ridurre il più possibile i disagi. Domenica sarà anche l’occasione per augurare a tutti un buon inizio di anno scolastico a tutti i ragazzi che tra lunedì e martedì sederanno sui banchi di scuola dopo le vacanze estive».

Genitori e alunni dunque invitati agli open day che si svolgeranno domenica 10 settembre. Appuntamento alla scuola Canetta alle ore 9, presso l’asilo nido Lo Scarabocchio alle ore 10 e alle ore 11 alla primaria Pascoli.