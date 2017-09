Scuole green: parte la chiamata degli istituti attenti all’ambiente

La premiazione delle \"Green school\"

Riparte il progetto Green school promosso dalla Provincia di Varese, Agenda 21 laghi, Cast ong e onlus e Università dell’Insubria con la collaborazione dell’Ufficio scolastico per la Lombardia – AT di Varese.

Di cosa si tratta

Il progetto, al termine di ogni anno scolastico, assegna alle scuole più eco-attive della provincia di Varese il marchio di Green School, che dimostra la qualità dell’impegno e degli sforzi realizzati durante l’anno per promuovere buone pratiche di sostenibilità.

Green School permette di valorizzare tutte le iniziative e progetti in ambito ambientale che la scuola realizza anche con altri operatori del territorio.

Il progetto Green School supporta, certifica e promuove le scuole che, grazie all’impegno concreto nel ridurre l’impronta ecologica del plesso scolastico, alla loro capacità di studiare e promuovere comportamenti sostenibili, nonché alla loro propensione all’innovazione didattica e alla collaborazione con il territorio si distinguono nel corso dell’anno scolastico come esempio di scuola orientata alla sostenibilità.

Nel corso dell’edizione 2016/2017 la rete delle Green School ha raggiunto le 65 classi

Come iscriversi

La partecipazione è gratuita.

Possono partecipare al progetto Green School tutte le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2°, pubbliche e paritarie della provincia di Varese.

Per iscriversi è necessario compilare in tutti i campi il modulo online (clicca qui) entro e non oltre il 14 ottobre 2017.

Appuntamenti

Durante l’anno scolastico sono previsti diversi incontri alcuni aperti a tutti, altri di formazione su tematiche ambientali esclusivamente dedicati ai referenti delle scuole iscritte al percorso.

Il primo appuntamento è previsto per Giovedì 28 settembre, alle ore 15.00, presso la sala convegni di Villa Recalcati, sede della Provincia, dove si terrà un incontro di presentazione del progetto, utile sia per le scuole che si iscrivono per la prima volta, che per le scuole che intendono rinnovare la propria certificazione.

Nell’incontro verranno presentati i materiali da utilizzarsi per comunicare le proprie attività, le novità rispetto agli anni precedenti, i criteri con cui viene assegnata la certificazione.

Alla chiusura delle iscrizioni le scuole candidate riceveranno apposita comunicazione sulle scadenze successive del progetto (formazioni offerte agli insegnanti, visite di supporto alle scuole, invio scheda di monitoraggio e richiesta di certificazione).

Riferimenti

Tutte le informazioni su Green School (principi e obiettivi, vantaggi e opportunità, fasi del percorso, linee guida, buone pratiche, ecc.) e sulle scuole della provincia di Varese già certificate sono disponibili sul il sito della Provincia di Varese www.modusriciclandi.info oppure è possibile contattare la segreteria del progetto ai seguenti recapiti:

Ufficio Sostenibilità Ambientale – Provincia di Varese -

sviluppo.sostenibile@provincia.va.it – 0332 252882

CAST – greenschool@cast-ong.org – 0332 667082

Si ricorda infine che, sempre attraverso il sito predetto, è possibile accedere alla sezione CASSETTA DEGLI ATTREZZI dove sono disponibili materiali, strumenti e

buone pratiche per tutte le scuole interessate a realizzare un’esperienza di eco-attività.