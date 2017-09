Sei auto in fiamme sul tetto del comune

Sei auto, Fiat Punto e Fiat Panda bruciate sul tetto del Municipio di Saronno. Le fiamme sono partite intorno alle 2 e poco dopo il sindaco Alessandro Fagioli è stato allertato da un cittadino con un messaggio Whatsapp. Il primo cittadino si è precipitato sul posto con il comandante della polizia locale Giuseppe Sala. Sul posto la squadra dei pompieri del distaccamento di Saronno raggiunta dai colleghi di Lomazzo e Appiano Gentile. In prima linea i carabinieri della compagnia di Saronno e la Vedetta Lombarda visto che si è attivato l’allarme.

Sono state necessarie due ore di lavoro per domare tutte le fiamme che hanno distrutto oltre alle auto anche la copertura della cupola del Municipio: niente danni strutturali ma certo sarà necessario realizzare una copertura provvisoria e un intervento di manutenzione.

“Ringrazio tutti dal personale del Comune alle forze dell’ordine senza dimenticare ovviamente pompieri e Vedetta Lombarda – ha commentato il sindaco Alessandro Fagioli – per la tempestività di intervento e anche per la professionalità dimostrata”.

Il bilancio finale parla dell’incendio di 6 auto del comune, Fiat Punto e Fiat Panda, tutte lasciate in sosta per la notte sul tetto del palazzo comunale di piazza Repubblica. Salva, malgrado i danni, la Fiat Punto del segretario comunale Vittorio Carrara e proprio le condizioni di questa vettura, il finestrino in frantumi, la benzina sparsa ovunque e l’innesto all’interno, permette di capire come abbiano agito i responsabili. L’ipotesi è che l’operazione ben organizzata sia stata messa a segno da più persone.

“Abbiamo salvato tutte le immagini della videosorveglianza cittadina – rimarca il sindaco Fagioli – adesso è presto per parlare ma certo delle ipotesi si fanno”.