Sel su ospedale unico: “Nel protocollo d’intesa solo impegni generici”

Ospedale Unico: non si fa sul serio.

Dal protocollo di intesa solo impegni generici.

Ospedale Unico sarà realtà o fantasia? Sorge qualche perplessità circa la proposta di un unico ospedale in comune tra Busto Arsizio e Gallarate, sia perché tale ipotesi è stata calata dall’alto senza che dal territorio fosse emersa una tale necessità, ma anche dall’analisi del documento siglato tra i vari attori (Regione, Comuni, ASST, ATS) che s’intitola semplicemente “Protocollo d’intesa finalizzato alla promozione di un accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale di Busto Arsizio e Gallarate”.

Lo stesso titolo è di una vaghezza incredibile.

Il documento definisce gli impegni delle parti finalizzati alla promozione di un futuro accordo di programma che dovrebbe vedere la luce tra circa dodici mesi, elezioni regionali permettendo.

Non è detto che in caso di sconfitta della coalizione di centro-destra tali impegni saranno rispettati, né tanto meno in caso di vittoria, se non saranno reperiti fondi adeguati per la sua realizzazione (le cifre in gioco sono superiori ai 200 milioni di euro).

L’impegno sottoscritto dalla Regione è solo una valutazione della possibilità di finanziare l’opera.

Non siamo quelli del no comunque, ma questo sembra solo un progetto elettorale. Se resta così è grave offesa alle esigenze sanitarie della popolazione.

Sorge spontaneo il dubbio che sia solo una proposta atta a favorire un ritorno politico elettoralistico per il Presidente Maroni, giocato all’interno del suo collegio elettorale di riferimento.

Progettazione preliminare obsoleta.

La vera preoccupazione che sorge è se l’ospedale darà le risposte ai bisogni attuali ma soprattutto futuri della popolazione del bacino su cui insiste l’ASST.

Un’opera strutturale siffatta dovrà necessariamente avere almeno un orizzonte funzionale superiore ai cento anni.

Dal “Documento preliminare alla progettazione del nuovo ospedale” emerge invece più di una perplessità che tale opera nasca già vecchia come concezione e non sarà neanche rispondente ai modelli organizzativi che avrà la Sanità del prossimo decennio (intervallo indicativamente necessario per la realizzazione dell’opera).

L’ospedale 4.0 sarà il luogo dell’alta intensità di cura, dando per assodato il modello che porta invece sul territorio (sino a casa del paziente) la cura “ordinaria”.

Sarà il luogo delle migliaia di “cose” collegate in rete: dai sensori ai medical devices, dagli apparati in parte complessi legati alla diagnostica alle attrezzature in sala operatoria, sino ad arrivare in reparto e a bordo letto paziente. E’ la “casa” dei robot: dalla sala operatoria alla produzione di farmaci personalizzati, dal laboratorio di analisi al pronto soccorso, dalla distribuzione dei pasti al trasporto di merci. E’ il posto dove ingegneria clinica e information technology trovano finalmente un punto di convergenza, poiché le diverse tecnologie sono esse stesse a convergere.

Anche la gestione dei pazienti sarà differente, non più basata sul modello a dipartimenti, come proposti dal documento di progetto, ci saranno invece dei team medici multidisciplinari che seguiranno e personalizzeranno le cure al singolo paziente.