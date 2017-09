“Senza volontari scuole meno sicure”

pedibus porto ceresio ottobre 2015

Riaprono le scuole e alcuni genitori segnalano disagi in alcuni punti della città in prossimità di edifici scolastici. I problemi riguardano soprattutto la mancanza di persone che vigilino nei punti di maggior traffico. Il Comune di Varese ha mobilitato la squadra di “amici vigili”: la Polizia locale di Varese è scesa in campo, insieme ai volontari “Amico Vigile” che nelle scorse settimane hanno risposto al bando del Comune di Varese, per aiutare genitori e bambini nel momento dell’entrata e dell’uscita da scuola. Ma evidentemente alcune zone sono rimaste scoperte, almeno secondo quanto dicono alcuni genitori.

Gloria ci segnala su Facebook: “Stamattina ore 7 40 ancora semafori arancioni da ieri mattina lampeggianti in via Manin: traffico in tilt con ben tre scuole in zona”.

Andrea ci scrive invece: “Scuola elementare Locatelli a Masnago: nessun volontario anziano, nessun vigile a gestire la sicurezza dei bambini che si affollano davanti al cancello, in una via peraltro molto stretta. La transenna è stata posizionata dai genitori dopo il passaggio di camion e auto con i rischi conseguenti”.

E Giorgia aggiunge: “Buongiorno! Ogni giorno provo a capire tutti i cambiamenti e le manovre che il sindaco Galimberti sta facendo: i tagli, i parcheggi, le rette delle scuole dell’infanzia. Ma i volontari anziani fuori dalle scuole non dovevano essere toccati. Oggi fuori dalla scuola di mia figlia era un disastro. Non dovevano essere presenti i vigili? Mi sembrava di aver capito così”.

Interpellato, il Comune di Varese ha spiegato che per quanto riguarda la scuola Locatelli lo “storico volontario”, che questa mattina non era presente per un disguido tecnico, sarà invece al suo posto regolarmente domani mattina.