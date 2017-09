Serie D: il quarto turno in diretta su VareseNews

Borgaro Nobis - Varese 1-1

Varese in campo per centrare il primo successo stagionale, Pro Patria che vuole approfittare del turno favorevole per puntellare la vetta, Caronnese per involarsi davanti a tutti, Varesina per ripartire. Il quarto turno di Serie D, dalle 15 di domenica 17 settembre, è molto ricco e interessante.