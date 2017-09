Sesto Calende si aggiudica il titolo di Comune europeo dello sport 2019

Una carrellata dei luoghi che abbiamo visitato nella tappa del 141Tour a Sesto Calende, il 24 luglio 2015

Sesto Calende, insieme a Livigno e Chianciano terme, si è visto riconoscere il titolo di Comune europeo dello sport 2019 dalla commissione ACES Europe che ha comunicato oggi ufficialmente i risultati delle candidature arrivate quest’anno.

La candidatura della città del Varesotto ha convinto la giuria: Sesto corona quindi i suoi sforzi con il titolo di “Town of Sport 2019”, consegnato perché riconosciuta come “un esempio in cui lo sport è davvero per tutti, con un occhio di riguardo alla salute, all’integrazione, all’educazione e al rispetto”.

Inizia quindi il percorso verso il 2019 che si aprirà con il primo atto ufficiale, ovvero quando il sindaco prenderà parte alla cerimonia che si terrà a Roma al Salone d’Onore del Coni il 6 novembre 2017, mentre nel 2018 saranno invitati al Gran Gala di ACES Europe presso il Parlamento Europeo di Bruxelles.

«È con orgoglio e soddisfazione che comunichiamo l’assegnazione del titolo Comune Europeo dello Sport 2019 a Sesto Calende», commentano a caldo la Consigliera Delegata ai Bandi Danila De Candido e il Consigliere Delegato allo Sport Simone Pintori. «A nome di tutta l’Amministrazione ringraziamo per il lavoro svolto e facciamo le nostre più sentite congratulazioni ai due Consiglieri coinvolti e tutti i loro collaboratori – continua il Sindaco Marco Colombo -.Questo titolo è un riconoscimento esclusivo a tutta la cittadinanza ed in particolare al tessuto sportivo sestese, che è il vero artefice di questo risultato e siamo convinti che adesso inizia il vero lavoro, dimostrare che i requisiti che siamo stati in grado di dimostrare non sono solo momentanei ma sono perfettamente radicati nel territorio».

Prosegue Pintori: «un plauso speciale va a coloro che definisco Pazzi Visionari: Andrea Scandola, Daniele Vanoli, Andrea Duma, Caterina Massarotti, Marika Sanneris, Tiziana e Klodian Markolaj, Federico Prece, Elena Birigozzi, Sergio Norbiato, Patrick Panza, Bruno Diciannove, Paola Grimaldi, Gaia Piazza, Valentina Lignante, Romani Marafini. Sono loro, infatti, che hanno creduto fin da subito a questo progetto con la collaborazione dell’amico Europarlamentare Alberto Cirio. Vorrei infine concludere, che senza la Consulta Sportiva, le Società Sportive, la Pro Loco e l’Amministrazione Comunale tutta, il percorso sarebbe stato più difficile, ed è con questi e nuovi enti, con i Parter e tutti i collaboratori che ci hanno messo la volontà e altri che si avvicineranno, che la programmazione per il 2019 sarà piena di importanti attività. Infine un sentito grazie va al Presidente di ACES Gian Franco Lupattelli che con i suoi Commissari hanno compreso il grande cuore dello Sport Sestese”.