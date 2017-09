Sette Campanili, un secolo di corsa tra le colline

sette campanili podismo copertina

“Sempre avanti e Sette Campanili, un secolo di storia” è il titolo della mostra che sarà allestita nel weekend a Cavaria con Premezzo, centro che vanta una lunga storia e una tenace passione per il podismo. E per l’occasione sarà presente come ospite speciale anche un campione del passato, il maratoneta Antonio Ambu.

«Una mostra importante per Cavaria con Premezzo perchè percorre e illustra, con tanto materiale originale, più di cento anni di storia dello Sport locale» spiega Daniela Rabolli, assessore del Comune.

«Cavaria con Premezzo, piccolo paese della provincia di Varese, ha avuto e continua ad avere, da parte dei suoi cittadini, un impegno in campo sportivo veramente da elogiare. Dal ciclismo all’atletica, dal calcio alla pallavolo, dallo sci al basket ha avuto moltii atleti e campioni, non solo nati o residenti,ma anche provenienti dal resto dell’Italia e del Mondo. Tutto quello che si è già visto in mostre precedenti o si potrà vedere e ammirare in questa, è opera di persone che con passione, lungimiranza, amore e costanza, hanno saputo raccogliere, conservare e ora esporre, dando la possibilità ai visitatori di ammirare. Ad inaugurare la mostra sarà presente un campione che ha più volte tagliato per primo il traguardo durante gare nazionali e internazionali e ha partecipato anche alle Olimpiadi: Antonio Ambu. Con lui ci saranno e verranno premiati atleti, non più in attività, che hanno gareggiato per la Sempre Avanti o per la Sette Campanili».

La mostra sarà sarà inaugurata sabato 30 settembre alle ore 17.30 presso la Sala Civica, Antico Palazzo Comunale di via Ronchetti e sarà aperta al pubblico : domenica 1 ottobre, sabato 7 e domenica 8 ottobre in mattinata e nel pomeriggio. «Ricordo a tutti che la domenica 8 ottobre, come sempre la seconda di ottobre, si correrà appunto la “Sette Campanili” alla quale potranno partecipare tutti, grandi e piccoli, soli o in gruppo. Vi aspettiamo a Cavaria con Premezzo».