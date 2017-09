Settecento ragazzi “al cospetto” della scienza

Foto varie

Settecento bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Varese e Provincia sono stati al Campus dell’Università degli Studi dell’Insubria questa mattina, venerdì 29 settembre, per la “Notte dei Ricercatori”, manifestazione in programma oggi e domani in trecento città europee.

Questa sera sono in programma l’incontro – in collaborazione con il Festival del Paesaggio del Comune di Varese – “Guardavo il mondo che girava intorno a me…”, a cura del professor Bruno Cerabolini, botanico dell’Università degli Studi dell’Insubria, e il racconto “Fotogiornalismo Ieri e Oggi” del fotografo varesino Giorgio Lotti, nell’Aula Magna Università dell’Insubria.

Domani, sabato 30 settembre, a partire dalle ore 15.00, i ricercatori “scendono” in piazza Monte Grappa, per presentare le loro attività alla popolazione, con esperimenti facili da far eseguire a tutti gli interessati.

Sempre domani in piazza Monte Grappa saranno allestiti stand di Ateneo, Cus e Osservatorio Schiaparelli. Il professor Andrea Spiriti condurrà una visita guidata della Chiesa della Madonnina in Prato a Biumo inferiore, a seguire sono previsti dei brevi seminari scientifici “Perché scrivere gialli oggi?”, con il professor Flavio Santi; “Il ritorno dell’orso sulle Alpi: una sfida possibile?” con Filippo Zibordi; “La disattivazione nucleare: la scienza al servizio delle generazioni future” JRC Ispra”; “Vivo, cosa mangio? Modelli dietetici a confronto”, a cura della dottoressa Eugenia Dozio. Sarà inoltre possibile ottenere “l’Albero genealogico della salute”.

Il gran finale vedrà gli studenti protagonisti con la “Notte Stellata nei Giardini di Villa Toeplitz”: gli Studenti del Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese, insieme agli esperti dell’Osservatorio Astronomico Schiaparelli- e accompagnati da Michela Prest, docente di Fisica del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, guideranno il pubblico alla scoperta degli astri.

Per info e programmi: www.uninsubria.it