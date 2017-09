Settembre: tempo di Re-Style

.

Settembre è un po’ come l’ultimo dell’anno, si fanno i buoni propositi per quello che ancora deve cominciare, si fa un elenco di tutto quello che si vorrebbe fare e che ancora una volta è stato rimandato per l’anno a venire e si ha voglia di cambiamenti! Per noi donne la parola “settembre” significa 2 semplici parole: parrucchiere + estetista!!!

Se come me, vi piace avere tutto a portata di mano e magari fare tutto quanto lo stesso giorno potete venire al Centro Lugano Sud e passare dai negozi Effebi hairstylist e Effebi Beauty & Nails!

Dopo le vacanze trascorse sotto il sole, tra sabbia e mare non c’è niente di meglio che andare dal parrucchiere a dare una rinfrescata ai propri capelli, e perché no, approfittare del momento e farsi truccare con un make-up adatto per queste ultime sere d’estate.

Una volta finito il trucco e parrucco si passa dall’estetista!

Nel centro estetico Effebi Grancia si effettuano trattamenti mirati per ogni singola richiesta del cliente, come il trattamento di ricostruzione unghie e semi permanente, con una durata garantita del prodotto di 3 settimane per il semi e di 4/5 settimane per il gel con vasta gamma di colori e decorazioni da poter scegliere.

Per la cura del viso utilizzano una linea cosmetica innovativa, con prodotti mirati per ogni singolo inestetismo cutaneo, utilizzandoli nel modo più specifico per garantire un risultato eccellente. Un rinnovo cellulare che potrà dare alla vostra pelle un aspetto più giovanile, luminoso e compatto, grazie agli attivi che agiscono immediatamente già dal primo trattamento cabina. Grazie ad una cura a casa con i loro prodotti, che vi garantiranno il successo del risultato ottenuto nel tempo.

Per la cura del corpo, i trattamenti mirati per ogni singolo inestetismo sono studiati per valutare le problematiche causate da circolazione, gonfiore e cellulite, garantendo risultati ottimali, grazie ad una corretta diagnosi.

Si possono infine prenotare anche trattamenti di depilazione classica e pedicure. Da ottobre subentrerà inoltre il servizio di trucco permanente!

Grazie Alessandra e Nadia, ora si che posso dare inizio a questo “nuovo anno” come si deve.

Buon relax!

Sabina