Settimana di porte aperte alla scuola di danza Aretè

Per inaugurare il nuovo anno accademico, la storica scuola di danza Aretè di via Andrea Costa a Busto Arsizio apre le porte al pubblico per una Open Week dove sarà possibile assaporarne l’atmosfera, conoscerne l’ambiente, tutti i corsi e gli insegnanti.

Dal 13 al 19 settembre, una settimana dove sarà possibile (su prenotazione) provare lezioni aperte e gratuite di tutte le discipline proposte: Giocodanza®, propedeutica alla danza, tecnica Classica, danza Contemporanea, Musical, Hip Hop, Pilates e, grande novità di questa stagione, i corsi sperimentali di avviamento coreutico e il corso di

Joint Mobility Body Flow maschile.

Le lezioni sono suddivise per fasce di età, si parte dal Giocodanza® per bambini di 4 e 5 anni con Barbara Zocchi certificata CSEN ed iscritta all’Albo Nazionale Maestri di Giocodanza®, e la Propedeutica alla danza per bambini di 6 e 7 anni e i corsi Pre-Accademici a partire dagli 8 anni, con la supervisione di Eliane Arditi, già docente della Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano ed attualmente coordinatrice dei corsi di propedeutica alla danza classico-accademica dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Questo perché l’ASD Aretè parte dal presupposto che lo studio della danza classica costituisce una base imprescindibile per tutti gli altri stili di ballo. Si passa poi alla Tecnica Classica seguita da Elisabetta Seratoni, insegnante di danza classica accademica diplomata presso il Centro di Formazione Professionale Teatro alla Scala di Milano e socia A.I.D.A, con i corsi Accademici per gli over 10 anni.

Le lezioni di prova dei corsi accademici, così come le Masterclass, saranno tenute dalla Prof. Santa Borriello, laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e docente presso il Liceo Coreutico Statale di Busto Arsizio.

Torna anche il corso di Musical condotto dalla maestra Elena Valli, insegnante e performer professionista e i corsi di Hip Hop con Matteo Chierichetti, insegnante ed ballerino professionista ex Kataklò. Prosegue anche il corso di Danza Contemporanea secondo i principi Cunningham con la maestra Ilaria de Santis, laureata presso l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e docente presso i Licei Coreutici Statale di Busto Arsizio e Milano.

Sempre per adulti invece, ballerini e non, corsi di Pilates con Elia Eleonora Bonin ballerina professionista ora insegnante di Pilates e Yoga, certificata CSEN e Laura Landonio, istruttrice di Pilates a livello avanzato matwork e macchinari, certificata CSEN e Covatech.

Le grandi novità per questa stagione accademica 2017/2018 sono i corsi sperimentali di avviamento coreutico, rivolti agli alunni della Scuola Primaria (a partire dalla classe quarta) e Secondaria di primo grado e finalizzati ad una formazione di base, funzionale e propedeutica alla prosecuzione degli studi coreutici in ambito scolastico statale e parastatale.

I corsi saranno a numero chiuso e ammissione previo superamento di una prova orientativo- attitudinale con docenti dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma. Nel corso dell’anno accademico gli allievi che aderiranno al progetto parteciperanno a lezioni di tecnica della danza classica, tecnica della danza contemporanea e laboratorio coreutico, condotte e/o supervisionate da Docenti dell’Accademia Nazionale di Danza Roma, al fine di incrementare le competenza e le conoscenze già acquisite e di renderle funzionali al superamento dei test ministeriali. Unica data audizione, martedì 19 settembre.

Ma Aretè apre le porte anche agli uomini, con il corso maschile di Joint Mobility Body Flow, un corso innovativo che prevede una routine di movimenti a corpo libero con l’obiettivo di ripristinare il più corretto range di mobilità articolare per implementare poi la forza e la capacità

di movimento di tutto il corpo, insegnante, Gianluca Favro istruttore CST – circular strength training.

Per maggiori informazioni sugli orari e per accedere alle prove gratuite è necessario prenotarsi presso la segreteria ASD Areté Via Andrea Costa, 29 Busto Arsizio – Tel 339 6910855 – asd.arete@libero.it – www.arete-oltreladanza.it