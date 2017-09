Si alza il sipario sulla stagione del cinemateatro San Pio

capodanno teatro san pio uboldo

Si alza stasera il sipario sulla nuova stagione del cinema teatro San Pio di Uboldo. Sarà la proiezione del film Cattivissimo Me 3 ad aprire la stagione che, come ormai tradizione, prevede una alternanza tra film e teatro per offrire al pubblico un’offerta variegata e in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Si intitola “Un Palco per la Comunità” la stagione del San Pio perché vuole davvero essere una stagione in grado di mettere a disposizione di tutti il palco.

La direzione propone un cartellone “a chilometro zero”, cioè con compagnie locali e del territorio, nella maggior parte dei casi legate ad altre sale della Comunità. Questo per dare spazio a tutti e consentire anche uno scambio tra sale.

Lo stesso dicasi per la programmazione cinematografica dove sarà tenuta in grande considerazione la famiglia cercando, per quanto possibile, di proporre film destinati alle famiglie (piccoli e genitori). Il tutto per creare un ambiente sempre più accogliente per grandi e piccini.

L’avvio della stagione dunque con la proiezione del film “Cattivissimo Me 3” oggi, venerdì 29, e sabato 30 settembre alle 21 e domenica primo ottobre alle 16.

Il week-end successivo, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 ottobre alle 21, sarà la volta di “Cars 3”. Il costo del biglietto è di 5,50 euro (intero) e 4,50 (ridotto).

Sabato 14 ottobre alle 21 sarà la volta della Compagnia teatrale uboldese del Crivello che aprirà la stagione teatrale con “Il padre della sposa”. Una divertentissima commedia in 3 atti che andrà in scena in occasione della festa del 45° anniversario della sezione uboldese dell’Avis. L’ingresso sarà libero e gratuito.