Si completa sul Monarco la prevenzione del rischio idrogeologico

Induno Olona - Opere idrauliche sul Monarco

Si avvia a conclusione a Induno Olona la serie di interventi approntati dall’Amministrazione comunale per la prevenzione del rischio idrogeologico legato alla rete idrica del Monte Monarco.

Nei giorni scorsi è arrivata in Comune la notizia di un ulteriore finanziamento regionale di 47.600 euro che consentirà di adeguare la strada bianca detta Strada Piana, per permettere ai mezzi comunali di intervenire per la manutenzione delle vasche di decantazione che controllano il reticolo idrico della montagna che sovrasta Induno Olona.

“Siamo sicuramente soddisfatti – dice il sindaco Marco Cavallin – anche perché il finanziamento copre quasi interamente la nostra previsione di spesa che era di circa 48.500 euro. Inoltre questo intervento permette di completare i lavori eseguiti negli anni scorsi sul Monarco per mettere in sicurezza il paese dal rischio idrogeologico ed evitare che possano accadere nuovamente episodi come quello del luglio 2009, per il quale venne chiesto lo stato di calamità naturale per il nostro paese”.

La sistemazione della Strada Piana segue di qualche anno il grosso intervento realizzato nel 2010-2011 per realizzare una serie di vasche in grado di raccogliere e fermare le acque del reticolo idrico minore del Monarco, per evitare che, come accadde appunto nell’estate 2009, ruscelli e piccoli torrenti riversino in paese le loro acque in caso di piogge troppo abbondanti. Un ulteriore intervento di 150mila euro, sempre con un finanziamento regionale, permise di effettuare altre opere di ingegneria naturale sul versante della montagna.

“Con questo ulteriore intervento saremo in grado di effettuare con più efficienza la manutenzione delle opere eseguite e dunque questo aggiunge un ulteriore tassello al programma di prevenzione del rischio idrolegologico – conclude il sindaco – Opere che, anche se non si vedono, sono davvero molto importanti per il paese perché garantiscono la sicurezza delle persone e dei loro beni”.

