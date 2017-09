Si ferisce tagliando un albero, operaio ventenne soccorso al Passo del Vescovo

Vari interventi

Momenti concitati questa mattina nella zona boschiva al confine tra Induno Olona ed Arcisate, dove si è svolta un’operazione di soccorso coordinata tra Vigili del Fuoco e personale del 118.

La chiamata di soccorso è arrivata poco prima delle 10 alla centralina del 118 per un giovane operaio al lavoro per l’abbattimento di alcuni alberi nell’impervia zona del Passo del Vescovo, dove è in corso un intervento di manutenzione della linea elettrica.

In volo si sono alzati due elicotteri, l’Elisoccorso del 118, proveniente da Como, e il velivolo speciale dei Vigili del Fuoco Drago 84, con a bordo due specialisti in Soccorso alpino.

L’operaio, 20 anni, è rimasto parzialmente schiacciato da un grosso ramo, ed è stato prima liberato dal materiale che lo bloccava e poi recuperato con il verricello montato sull’elicottero dei Vigili del Fuoco.

In coordinamento con Vigili del fuoco hanno operato i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo.

Il ferito è stato quindi trasportato con l’Elisoccorso in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni non sono gravi.