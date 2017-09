Si finge profugo per sfuggire al controllo della patente

foto di Legnano

Un “finto” profugo, un motorino rubato e due giovani writer multati. Tutto è accaduto martedì scorso, nell’arco della giornata, quando gli agenti della Polizia Locale sono stati impegnati in differenti attività durante il controllo del territorio.

Il primo episodio è avvenuto nel corso di un normale controllo del traffico veicolare. Un automobilista di 30 anni, fermato per normali verifiche in corso Garibaldi, ha esibito agli agenti una patente di nazionalità siriana. Alla richiesta di chiarimenti il 30enne ha dichiarato agli agenti di avere lo status di profugo. Insospettiti, gli agenti hanno chiesto all’ufficio falsi della polizia di frontiera di stanza a Malpensa di verificare il documento che, analisi alla mano, è risultato essere contraffatto. L’extracomunitario, comunque in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato per contraffazione di documenti e sanzionato per guida senza patente con una multa di 5mila euro.

Il secondo episodio, avvenuto sempre durante il controllo del traffico nella zona centrale della città, ha portato gli agenti della Polizia Locale a sequestrare un ciclomotore con numero di telaio abraso e risultato essere rubato. Il conducente del mezzo, un cittadino di 32 anni di nazionalità pachistana, in regola con il permesso di soggiorno, è stato denunciato per ricettazione.

L’ultimo episodio, avvenuto in zona Oltrestazione, ha visto due giovani “graffitari” colti sul fatto mentre stavano imbrattando alcune recinzioni con le tradizionali “tag”, le firme dei writer. Durante il pattugliamento “Falchi”, gli agenti hanno notato i due giovani, entrambi 14enni, che stavano “firmando” senza sosta alcuni muri in via Abruzzi, nel quartiere San Paolo. I ragazzi sono stati fermati e accompagnati al comando di corso Magenta dove sono stati convocati i genitori che, secondo la normativa di polizia urbana, sono stati multati.