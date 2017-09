“Sì, lo voglio”, sposi al Sacro Monte e fidanzati in funicolare

Un matrimonio da funicolare

Aveva fatto addobbare la cabina della funicolare coi fiori, trasformandola in una bomboniera d’amore per pronunciare la fatidica domanda: “Mi vuoi sposare?”.

La risposta gli è stata confermata ieri, sabato 23 settembre alle 11 alla chiesa del Sacro Monte di Varese: “Si lo voglio”.

Così Emanuele Carcano e Cristina Armanni si sono sposati, a coronamento di un amore sbocciato fra cambi, partenze e scartamenti ridotti.

Già, perché Emanuele Carcano, classe 1984, di Capolago terminati gli studi vince un concorso per la formazione di macchinista ferroviario presso Trenitalia.

Con una veloce carriera passa attraverso le Divisioni Regionale (quella che oggi è Trenord) e Lunga Percorrenza, per approdare, infine, a Frecciarossa, la crema di FS Italiane. La sua passione lo coinvolge nella messa in esercizio dei nuovi Frecciarossa 1000.

Parallelamente, nel tempo libero è uno dei fautori del rilancio della funicolare del Sacro Monte, di cui è sempre stato un accanito sostenitore.

“Ha chiesto la mano alla sua futura moglie proprio durante un viaggio sulla funicolare, appositamente addobbata di rose rosse”, dicono gli amici, che hanno deciso di raccontare a Varesenews questa storia, documentandola con molte foto.

“Per il suo matrimonio ha pensato di far giungere amici e parenti in vetta al Sacro Monte a bordo della storica funicolare; due autobus hanno coperto le tratte dal punto di ritrovo alla stazione della funicolare e viceversa”.