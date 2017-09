Si ribalta da solo sulla superstrada

ribaltamento Brebbia 9 settembre 2017

Ribaltamento sulla superstrada Besozzo-Vergiate, all’altezza di Brebbia.

È successo oggi, sabato 9 settembre, alle ore 17:00: il 118 con ambulanza e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Ispra, sono intervenuti sulla superstrada SS 629 all’altezza.

ribaltamento Brebbia 9 settembre 2017

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi fuori dalla sede stradale. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la persona. Il conducente, un ragazzo di vent’anni, è finito in ospedale a Varese in codice verde: molti danni all’auto ma per sua fortuna – pare – nessun danno fisico.