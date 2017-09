Silvio Raffo protagonista di “Incontro con l’autore”

Foto varie

Silvio Raffo sarà protagonista di una serata “speciale” di “Incontro con l’autore in biblioteca”.

Il professore del Liceo classico Cairoli, figura storica nel panorama letterario varesino e non solo, leggerà e commenterà alcuni brani tratti dal suo romanzo d’esordio “Mio padre Renè”.

Un appuntamento da non perdere per chi ama e segue da sempre Silvio Raffo (la foto è tratta dal gruppo facebook Silvio Raffo fans club).

La serata è organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Inarzo e si terrà giovedì 28 settembre alle ore 20:45 (Biblioteca comunale via Patrioti 28, ingresso libero).

BIOGRAFIA:

Silvio Raffo romano di nascita, varesino di adozione, insegna dagli anni 70 nei licei e all’università. Ha fondato a Varese il centro di cultura creativa ”La Piccola Fenice” e il Premio Morselli per la narrativa inedita.

E’ il traduttore italiano più fecondo di poetesse angloamericane (da Emily Dichinson alle sorelle Bronte, Dorrothy Parker, Edna St. Vincent-Millay, Sara Teasdale, Christina Rossetti, Wendy Cope).

Ha pubblicato una decina di volumi di poesia vincendo i più prestigiosi premi, dal Cardarelli al Gozzano, dal Montale al Valdicomio, e una decina di romanzi.

Dal suo romanzo “La Voce della pietra”, finalista al Premio Strega 1997 è stato tratto il film “Voice from the stone” di produzione americana.

Per Robin Edizioni sono usciti i romanzi “Giallo matrigna” (2011, “La sposa della morte” (2013), “La pupilla della tigre” (2014), “Mio padre René” (2015), e la raccolta di poesie “ La vita irreale” (2015). Per la stessa casa editrice Raffo ha curato le seguenti traduzioni: “Delitto splendore” di Ronald Firbank e “Morii per la Bellezza” di Emily Dickinson. Collabora a riviste e a trasmissioni televisive per Rai5.

Mio padre René (Robin Edizioni 2015) è il romanzo d’esordio di Silvio Raffo: scritto a diciotto anni, fu segnalato come migliore opera prima al prestigioso Premio L’Inedito, da una giuria composta da sole donne, fra cui Maria Bellonci, Serena Foglia e Natalia Ginzburg. Quest’ultima in particolare fu colpita dalla “straordinaria precocità” dell’autore, capace di “illuminare realtà profonde e segrete con un tocco rapido e delicato di estrema tenerezza”.

CORPO SEGRETO (Editore LietoColle 2017)