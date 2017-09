Simone Ferraro al Campionato Mondiale Ironman 70.3

immagini di triathlon e duathlon

Simone Ferraro, triathleta del club varesino Oxygen Triathlon, parteciperà il 9 Settembre al Campionato Mondiale di Triathlon Ironman 70.3 (1.9 km nuoto, 90 km bici, 21.1 corsa) che si disputerà a Chattanooga (Tennessee, USA).

Saranno al via i più forti triatleti delle categorie Elite e Age Group a livello mondiale che si sono guadagnati il diritto di prendere il via qualificandosi durante l’anno in una gara sulla stessa distanza del circuito Ironman.

Il forte atleta della squadra varesina rappresenterà i colori Oxygen in questo appuntamento prestigioso,

essendosi guadagnato la qualificazione lo scorso Giugno in Danimarca.

Simone è prudente sugli obiettivi di classifica ma darà il massimo per portare a termine nel migliore dei modi questa sfida. Esserci è già un grande successo per lui e per il club Oxygen.