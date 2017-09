Simone Rasetti assolto nel processo sul “teleospedale”

repertorio tribunale varese

Assoluzione piena: si conclude così un processo lungo sette anni.

Simone Rasetti è stato assolto dall’accusa di aver intascato tangenti per 13.500 euro nella maxi inchiesta sugli appalti per la “teleospedale ” che vedevano al centro una serie di gare d’appalto sospette per il progetto “Sistema televisivo outdoor” con cui si voleva realizzare un canale a circuito chiuso da diffondere in 26 aziende ospedaliere. L’inchiesta lo vedeva coinvolto insieme all’ex direttore regionale della sanità Carlo Lucchina e all’ex assessore regionale alla Famiglia Giulio Boscagli.

Oggi, mercoledì 13 settembre, il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero mettendo la parola fine alla vicenda giudiziaria.

L’ex segretario di gabinetto dell’allora assessore alla Salute Luciano Bresciani venne travolto dallo scandalo mentre si apprestava a entrare nella rosa di possibili candidati alla dirigenza delle aziende sanitarie lombarde. Oggi, voltato pagina e ricominciato dall’ambito professionale da cui proveniva : la comunicazione, per Simone Rasetti si chiudere definitivamente una parte amara della sua vita privata e professionale.