Skate, Hip Hop e graffiti con “The Wall Contest”

Sabato 23 settembre al Parco Avis Aido di Fagnano Olona (VA) il progetto “Il Verde potenziale organizza l’iniziativa “The Wall contest” un’iniziativa nata da ragazze e ragazzi di Fagnano Olona per dare attenzione alla cultura e ai linguaggi degli adolescenti fagnanesi.

Il progetto “Il Verde potenziale” coinvolge da circa due anni i giovani del territorio della Valle Olona per dare slancio alle passione e ai desideri che navigano nelle esperienze, dando respiro insieme alle associazioni e alle organizzazioni della comunità a un’espressione giovanile che diventa creativa e finalmente esce allo scoperto.

Il progetto è promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Fagnano Olona ed è gestito dalle Cooperative sociale Elaborando e Totem.

The Wall contest è un evento organizzato interamente da ragazze e ragazzi fagnanesi e non, che ha negli ingredienti della cultura street con performance di Skate, Hip Hop, Graffiti, Battle mc che sono alcuni degli ingredienti della giornata che prenderà il via dalle ore 17 per proseguire fino alle ore 23.

Sarà allestito anche un punto ristoro adiacente al bar dove poter gustare ottimi panini e fresche bevande.