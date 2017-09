Sofferenza e quattro gol: il Varese stavolta la spunta

varese calcio 2017 2018

Prima vittoria in campionato per il Varese che batte 4-3 la ex capolista Pro Sesto. I biancorossi soffrono fino all’ultimo ma riescono a ripartire dopo le due sconfitte di settimana scorsa.

VARESE – PRO SESTO 4-3 (2-1)

MARCATORI: Granzotto (V) al 6′ pt, Palazzolo (V) all’8′ pt, Di Renzo (PS) al 27′ pt; Longobardi (V) al 14′ st, Duguet (PS) al 18′ st, Palazzolo (V) al 36′ st, Viganò (PS) al 49′ st

VARESE (4-3-2-1): Bizzi; Careccia, Ferri, Bruzzone, Granzotto (Fratus dal 27′ st); Monacizzo, Magrin, Zazzi (Arca dal 34′ st); Rolando (Repossi dal 23′ st), Palazzolo; Longobardi (Rudi dal 47′ st). All. Iacolino. A disp.: Frigione, Melesi, Simonetto, Lercara, Molinari.

PRO SESTO (4-2-3-1): Faccioli; Ficco (Fall dal 44′ st), Viscomi, Viganò, Raffaglio; Fumagalli, Croce; Duguet, Scapuzzi, Di Renzo (Campanella dal 41′ pt); Alfiero. All. Parravicini. A disp.: Sangalli, Bernardi, Guanziroli, Formentini, Bianco, Guccuione.

ARBITRO: Bonaldo di Conegliano Veneto (Collavo e Carraretto).

NOTE. Giornata tiepida e nuvolosa, terreno in buone condizioni. Partita disputata a porte chiuse. Ammoniti: Magrin, Monacizzo, Croce, Fumagalli, Rolando, Fratus, Viscomi. Calcio d’angolo: 1-8. Recupero: 2′ e 4′.