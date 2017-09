Sole e tanta gente per la prima edizione di “Sant’Ambrogio in strada”

Festa Sant'Ambrogio Varese 2017

Grande successo per la prima edizione di “Sant’Ambrogio in strada”, la festa del rione di Varese.

Tantissimi i visitatori arrivati al quartiere sulla via che sale al Sacro Monte, per partecipare alle tante iniziative in programma.

Per potervi partecipare è possibile usufruire del servizio navetta gratuita che parte dal parcheggio dello stadio e sale al borgo mariano.

«L’obiettivo è quello di rilanciare il rione e far conoscere le tradizioni del borgo anche ai più giovani – Dichiara Andrea Minidio dell’associazione Coopuf – L’idea è quella di aprire per un giorno le porte del quartiere unendo le proposte artistiche musicali alla conoscenza delle radici storiche del rione».

Il Comune è al fianco degli organizzatori come ha dichiarato l’assessore Francesca Strazzi: « Abbiamo sostenuto questa bella iniziativa anche perché nasce proprio dai cittadini e dalle attività commerciali del quartiere che si sono uniti per organizzare una splendida giornata che accedesse i riflettori sul rione. Ringrazio tutti per l’impegno e invito i varesini a trascorrere una domenica alla scoperta di questo splendido quartiere di Varese».

Qui il programma