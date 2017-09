“Solidarietà all’amministrazione”

Fagioli sulla auto incendiate: \"E\' un attentato\"

“L’incendio che ha distrutto questa notte diverse autovetture di proprietà del Comune di Saronno è un episodio molto grave ed inaccettabile, che offende la comunità di Saronno. Si tratta di un vero attacco in stile mafioso su cui occorre al più presto fare chiarezza. Siamo per questo al fianco del Sindaco e di tutte le forze di polizia e sicurezza che in queste ore sono impegnate nell’approfondire modalità e responsabilità di quanto accaduto”. Così dichiara Lara Comi, eurodeputato e coordinatore provinciale di Forza Italia.

Anche l’associazione nazionale antiracket ed antiusura ( s.o s italia libera ) a nome del presidente Paolo Bocedi esprime solidarietà al sindaco Alessandro Fagioli e a tutto il consiglio comunale “per il vile attentato di questa notte teso a colpire persone oneste che si battono al nostro fianco in favore della legalità.

Ci auguriamo che le forze dell’ordine assicurano alla giustizia in tempi rapidi questi pericolosi criminali”.

Alla Comi e all’associazione nazionale antiracket ed antiusura si sono aggiunti Tu@Saronno e il consigliere regionale della Lega Nord Emanuele Monti