“Solidarietà all’ausiliare, ma Zanzi taccia”

Riceviamo e pubblichiamo

Volevo intervenire sulla aggressione alla ausiliaria del traffico di ieri sera per esprimerle la mia piena solidarietà perché non è tollerabile che chi svolge il proprio lavoro venga aggredito e rischi la propria incolumità. Purtroppo episodi simili sono accaduti anche negli anni passati, sintomo di una società che, fortunatamente ancora in piccolissime percentuali, tende a demonizzare e ad aggredire gli Agenti di Polizia Locale e di tutte le Forze dell’Ordine che dovrebbero invece essere portati su un palmo di mano: persone che per garantire la nostra sicurezza, per pochi soldi al mese, rischiano ogni giorno di essere insultati e malmenati. La nostra Ausiliaria del Traffico, pur non dovendo reprimere reati, ha a sua volta l’ingrato compito di garantire la sicurezza viabilistica e di sanzionare le violazioni al codice della strada, piaccia o non piaccia la sicurezza è anche questa. Fortunatamente, a parte lo spavento, non ha subito danni fisici.

Detto questo non posso che sottolineare come il vicesindaco Zanzi abbia perso l’ennesima occasione per stare zitto ed evitare inutili polemiche approfittando di uno spiacevole e grave episodio per attaccare l’opposizione, considerata un ammasso di “cattivi maestri” che “fomentano le persone contro le istituzioni”. Peccato che l’opposizione, che fin dalla prima commissione e in consiglio comunale ha cercato di far risaltare tutte le criticità di questo piano sosta, trovando davanti a sè un muro di gomma ( altro che dire di essere disponibili al confronto… ) non sta facendo altro che raccogliere e riportare le innumerevoli critiche e lamentele della cittadinanza, mai ascoltata da questa amministrazione tanto trasparente è aperta al dialogo.

A pensarci bene però non ci possiamo stupire di quanto da lui affermato, visto che tutto quello che succede in città, nonostante sia già passato più di un anno, è colpa della precedente amministrazione…sarà lo slogan della prossima campagna elettorale? Varese riparte davvero…Povera Varese

Carlo Piatti

Segretario Cittadino della Lega Nord Varese

Consigliere Comunale