“Solidarietà e Divertimento” con la Fondazione degli Ospedali Onlus

Ogni anno vengono organizzate le giornate del Ciclamino durante le quali nelle piazze italiane viene offerto il fiore simbolo, il ciclamino appunto, scelto come il fiore che sopporta le basse temperature, e presso gli ospedali aderenti all’iniziativa vengono effettuati controlli capillaroscopici gratuiti volti alla diagnosi precoce della sclerodermia.

Come ormai consuetudine consolidata, l’Asst Ovest Milanese parteciperà allo screening capillaroscopico gratuito presso L’UO di Medicina di Legnano e da quest’anno anche l’UO di Reumatologia di Magenta rispettivamente il 22 settembre a Legnano e il 29 settembre a Magenta.

A conclusione della settimana del ciclamino, inoltre, si terrà un grande spettacolo Organizzato dalla Fondazione degli Ospedali Onlus presso il teatro Galleria di Legnano il 30 settembre i cui ricavi saranno devoluti al GILS (Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia onlus) per premettere la continuità dei progetti a favore dei pazienti, già in uso e per nuovi progetti di ricerca. Parteciperanno comici e volti noti come Claudio Batta, Mara Maionchi, Vincenzo Emmanuello, Herbert Cioffi.