Sparatoria a Legnano, un morto

Un uomo è stato ucciso in via Torquato Tasso a Legnano.

Le forze dell’ordine, carabinieri e polizia di Stato, sono intervenuti alle 8.38 di mercoledì 27 settembre nella zona periferica della città, nei pressi della sede dell’associazione culturale italo-araba.

La vittima è un uomo di circa 40 anni.

Dalle prime indiscrezioni, pubblicate da LegnanoNews, sarebbe il titolare di una carrozzeria della città.

Sempre secondo LegnanoNews, sarebbe stato un passante ad avvertire le forze dell’ordine: l’uomo ha detto di aver sentito tre forti botti, ma secondo polizia e carabinieri i colpi esplosi sarebbero almeno sette.

Stando alla ricostruzione fornita da LegnanoNews, la vittima, 38 anni, è arrivata al parcheggio di via XX settembre a bordo di una Bmw bianca, è sceso dall’auto lasciando il finestrino semiaperto e si è diretto in via Torquato Tasso. Qui, a seguito di un presunto litigio, l’uomo è stato ucciso. Il suo corpo è stato trovato a terra dai soccorritori. Dell’omicida ancora nessuna traccia.

Sono in corso le indagini per stabilire le generalità della persona deceduta e per capire la dinamica di quanto accaduto.