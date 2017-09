Spatola e Oprandi restituiscono il pass gratuito

Francesco Spatola, 2016, Pd. Informale.

Il dibattito sui nuovi costi per parcheggiare sta coinvolgendo anche i politici locali. Ieri all’ufficio consiglio comunale di Palazzo Estense sono giunte due notizie: il consigliere comunale del Pd Francesco Spatola (nella foto) ha restituito il pass gratuito che permette agli amministratori comunali di parcheggiare gratuitamente durante le sedute di consiglio e di commissione.

Anche la consigliera comunale Luisa Oprandi (foto sotto) ha inviato una comunicazione in cui annuncia che presto restituirà il pass. Sono le prime due azioni concrete, mentre il vicesindaco Daniele Zanzi due giorni fa ha affermato che anche gli assessori dovrebbero pagare per il loro posto riservato in comune (che spetta anche ai dirigenti e al presidente del consiglio comunale).

Luisa Oprandi, 2016, Pd. Elegantissima.

Il consigliere comunale Gaetano Iannini ha affermato che sarebbe disponibile a istituire una quota a carico dei consiglieri che possa andare a iniziative benefiche.

L’ex consigliere Mauro Gregori, dimessosi il 14 agosto, ha rilasciato alcune interviste chiedendo espressamente che sindaco e assessori rinuncino al posto gratis. Il tema è ovviamente di facile presa popolare. Non risolverebbe granché in termini economici e nelle precedenti amministrazioni sindaco e assessori si sono sempre ben guardati dal rinunciare al posto auto gratis. Tuttavia il dibattito salta fuori, a Varese, in un momento particolare, in cui il nuovo Piano della sosta chiede 55 euro al mese per parcheggiare, ad esempio, ai chi lavora a Varese; alcuni ritengono che un esempio proveniente dai politici che hanno votato questo piano, sarebbe logico.