Spettacoli, corsi e laboratori al Teatro della Corte

Eventi

Ogni anno il Teatro della Corte di Castellanza offre al pubblico occasioni di spettacoli, per adulti e bambini sotto la sapiente guida di Michela Cromi. Da anni, inoltre, vengono proposti corsi e laboratori, per chi desidera cimentarsi con questa splendida arte che è il teatro.

Quest’anno sarà ospite del teatro Claudio Batta, con un corso di scrittura comica creativa dal titolo “Tanto per ridere”. L’umorismo è un talento individuale, non si può insegnare perché è un modo personale e diverso di leggere la realtà. Al contrario, il “comico” si può imparare. Esistono tecniche che si possono apprendere per imparare a maneggiare facilmente la comicità e diventare così dei comunicatori piacevoli e migliori. Tutto questo sarà oggetto del corso che Claudio Batta terrà, a partire dal prossimo 21 settembre, presso il Teatro della Corte, a Castellanza in Via Ticino 10.

Dopo la serata di presentazione di giovedì 21 settembre alle 21, saranno proposte 8 lezioni, di cui l’ultima, il 18 ottobre, con lettura dei testi prodotti dai partecipanti.

Oltre a Batta, sarà presente anche Riccardo Piferi, suo autore ed ideatore del corso stesso. Piferi è paroliere (di Enzo Jannacci, tra i tanti), regista e autore televisivo e teatrale (anche di Lella Costa, Paolo Rossi, Max Pisu, Manera) e collabora con Smemoranda.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 334.9131397 oppure scrivere a info.teatrodellacorte@gmail.com. I posti sono limitati.