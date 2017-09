Silvia Priori come Arianna nello spettacolo gratuito al Castello

Foto varie

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare la cittadinanza allo spettacolo teatrale a ingresso gratuito che si terrà venerdì 8 settembre 2017 presso il Castello Visconti di San Vito (in caso di pioggia la rappresentazione avverrà in Sala Polivalente, Biblioteca Comunale di via Marconi).

La preziosa cornice del Castello di Somma, spazio gentilmente messo a disposizione dalla Fondazione Visconti di San Vito, ospita uno spettacolo adatto a tutti, adulti e bambini. Un viaggio surreale in compagnia di un clown. Arianna ci trascina nei mari avventurosi della mente.

Uno spettacolo imperdibile in cui la bravissima Silvia Priori, scarpe giganti ai piedi, una treccia che arriva fino a terra, trascina con se sul palcoscenico uno spettatore. Con lui parte per un’avventura nella fantasia che fa ridere, senza ridicolizzare, che fa riflettere senza appesantire, sognare con poesia e dimenticare la pesantezza dell’essere.

Lo spettacolo sfrutta le tecniche della clownerie, del coinvolgimento, delle libere associazioni fantastiche della mente, della dialettica, della poesia che si nasconde tra le pieghe della comicità. Uno spettacolo esilarante che volando fra i labirinti della mente, tocca apici di poesia, comicità e commozione.

L’Assessore alla Cultura Raffaella Norcini spiega: «abbiamo scelto uno spettacolo per tutti, che parli ai grandi ma anche ai bambini perché sia un’opportunità di crescita e di riflessione. Credo che sia necessario portare i bambini a teatro, affinché imparino ad apprezzare un linguaggio magico e speciale, che affonda le radici nel tempo della storia, ma che è al contempo attuale e rivoluzionario»

LA TRAMA

Una guerra ha richiamato tutti, la città si è spopolata, l’inverno ha coperto tutto di neve. Tra i pochi superstiti c’è una donna che, racchiusa nella sua piccola stanza, immersa in una patetica confusione rievoca la tanto amata figura del fratello, anche lui partito per la guerra.

In una giornata come mille ce ne sono, c’è a tenerle compagnia l’ultimo amico rimasto, a cui insegna tutte le astuzie per evitare l’arruolamento. Prima regola: diffidare della Commissione, “Quelli continueranno a farti domande, ma tu sei sempre da un’altra parte, lascia che i pensieri si susseguano l’uno all’altro e viaggia con la tua mente in posti sempre più remoti…”, ed è proprio in questi luoghi lontani che l’amico viene costantemente trasportato attraverso i voli avventurosi a cui la fervida fantasia della donna dà corpo e forma. Tutto ciò per fuggire all’ arruolamento e alla partenza verso paesi in guerra. Dalla memoria riaffiorano le vicende di alcuni personaggi legati alla mitologia, Teseo e Arianna, Minosse e il Minotauro, l’attesa di Egeo, la guerra di Troia e il rientro degli Argonauti…un volo pindarico tra Atene e Creta.

Con l’ingenuità del clown, gioca con l’amico alla creazione dell’universo, stravolgendo il mito per ricrearlo nella tranquillità della sua piccola e insignificante vita.

Arianna, salva così l’amico ancorandolo al filo di una realtà che non lascia posto alla violenza.

Si tratta di uno spettacolo ricco di comicità e poesia, capace di scatenare ilarità e alla stesso tempo commozione nel cuore.

Accarezza l’anima disegnando nel cuore un sorriso e accanto ad una lacrima….