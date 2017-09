Sport e alborelle con la “Festi’n Family”

Foto varie

La Festi’n Family è giunta alla quarta edizione. L’evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Comitato dei Genitori delle Scuole del piccolo paese all’imbocco della Valcuvia. Si terrà domenica 24 settembre, presso il parco della Stazione di Cittiglio, dalle 10.00 alle 17.30. Protagonista indiscusso della manifestazione sarà lo sport, con postazioni di gioco di basket, pallavolo, rigorando, bocce e burraco.

Uno spettacolo di ginnastica artistica e vari momenti di animazione allieteranno la giornata. Dalle ore 12.00 si potranno gustare, presso lo stand gastronomico, ottime alborelle, polenta e altre squisitezze.

Nel pomeriggio, si terrà la conferenza con il campione della maratona del Sables in Marocco, Mario Paonessa, e lo sportivo cittigliese Martino Caliaro, che ha affrontato per ben 300 volte consecutive il Cuvignone in bicicletta. Seguirà la premiazione del concorso fotografico “Luci e Colori”.

Ricordiamo la finalità della festa, con il presidente Roberta Andrello: «Siamo un piccolo gruppo di genitori che, in maniera totalmente volontaria, mette a disposizione il proprio tempo per raccogliere i fondi per le Scuole del nostro paese. Per questo, da quattro anni, organizziamo feste e manifestazioni, anche in collaborazione con altre associazioni e con la Scuola. L’impegno ha dato i suoi frutti: abbiamo acquistato computer, Lim e finanziato progetti nelle Scuole dell’Infanzia e Primaria per arricchire l’offerta formativa dell’Istituto. In collaborazione con le associazioni dei genitori delle altre scuole del Comprensivo, abbiamo donato il diario “Tienimidocchio”agli alunni della Primaria e della Secondaria. E’ importante proseguire su questa strada e coinvolgere la popolazione che ci aiuti a perseguire questo obiettivo così importante, proprio perché riguarda i nostri figli… Vi aspettiamo!»