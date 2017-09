Sport per tutti nel centro di Gallarate

Gallarate Sport Party 2016

Dopo il rinvio di settimana scorsa, sabato 16 settembre il centro di Gallarate si trasforma in una “vetrina” di tutte le discipline e società sportive, con il Gallarate Sport Party 2017.

Per tutti gli appassionati l’appuntamento con il “Gallarate Sport Party 2017” è dalle 10 alle 19, con orario continuato. Ai gruppi e alle associazioni sportive viene data l’opportunità di presentarsi alla cittadinanza attraverso dimostrazioni e materiale informativo. Previste poi sul palco di piazza Libertà una serie di esibizioni: dalle 15.30 alle 19 spazio alle arti marziali, mentre dalle 21 alle 23.30 sarà il turno delle scuole di ballo. Qui sotto trovate la disposizione di tutti gli stand (clicca qui per aprirla più grande)

Quest’anno la giornata propone anche un torneo suddiviso in tre fasce di età (dai 6 ai 15 anni, dai 16 ai 30 anni e dai 31 anni in su), chi vorrà partecipare dovrà rivolgersi allo stand dell’assessorato allo Sport e richiedere il modulo da compilare. Il modulo avrà degli spazi che saranno destinati ad inserire il punteggio (da zero e 10) conseguito durante i diversi test e per il timbro di convalida. Le iscrizioni saranno aperte dalle 10 alle 18 mentre le prove potranno essere effettuate dalle 10 alle 19. Ad ogni partecipante sarà regalato un braccialetto del “Gallarate Sport Party”.

Al termine di tutte le prove (o di quelle a cui l’atleta deciderà di partecipare), il modulo verrà riconsegnato allo stand dell’assessorato allo Sport. Vincerà chi avrà conseguito il punteggio totale più alto e i primi tre classificati di ogni categoria verranno premiati nel corso delle esibizioni serali sul palco con abbonamenti gratuiti o lezioni nella disciplina che sceglieranno tra quelle in cui si sono cimentati. L’obiettivo è quello di far sì che siano i gallaratesi a rivolgersi agli stand e che non siano gli standisti a coinvolgerli.