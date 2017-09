Dal successo di Caveman al gran finale con i Legnanesi, passando per tante serate di cabaret, musical, opera e operetta. È la stagione 2017-2018 del Teatro Condominio di Gallarate, nel terzo anno di gestione di Melarido.

Diciassette gli spettacoli previsti, di cui dieci in formula abbonamento.

S’incomincia venerdì 10 novembre 2017 con Caveman, con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli, si prosegue il 25 novembre con Leonardo Manera impegnato nel suo Il primo amore. A dicembre spazio alla musica con il Concerto di Natale del Coro Divertimento Vocale, sabato 2, con il musical Il figliol prodigo, sabato 16, e con l’Harlem Spirit of Gospel Choir mercoledì 20.

Nel 2018 sono previsti ben dodici date. Si riparte al 20 gennaio con Vorrei essere figlio di un uomo felice di Gioele Dix, si prosegue con Enzo Iacchetti in Libera nos domine al 26 gennaio, il Barbiere di Siviglia al 3 febbraio (Compagnia Grandi Spettacoli, con Paolo Cevoli impegnato nel divertente racconto della Bibbia (10 febbraio), con la commedia Quattro donne e una canaglia con Marisa Laurito, Barbara Bouchet, Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo. Domenica 4 marzo spazio all’operetta con La Vedova Allegra con compagnia Elena D’Angelo. A marzo torna la comicità con Giuseppe Giacobazzi (Io ci sarò, sabato 17) e Paolo Hendel (Fuga da via Pigafetta, regia di Gioele Dix, sabato 24).

Sabato 7 aprile L’amore migliora la vita, con Ettore Bassi, Edy Angelillo, Eleonora Vione. Sabato 14 e domenica 15 aprile doppio appuntamento con il musical Romeo e Giulietta, con la compagnia Clan-Destini. Sabato 21 aprile il tributo ai Pink Floyd con i Publius Enigma. E infine il gran finale: nel teatro di via Sironi tornano i Legnanesi, con il loro Signori si nasce… e noi?, in programma per ben tre date, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2018.

La proposta gallaratese comprende anche Teatro del Popolo, Teatro delle Arti (qui una prima presentazione della stagione) e Teatro Nuovo di Madonna in Campagna.