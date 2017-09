Comicità e opera, nella stagione del Teatro Condominio

Gallarate

Commedia, comicità, ma anche opera e operetta, senza dimenticare il teatro per bambini. Il Teatro Condominio di Gallarate ha presentato oggi, venerdì 22 settembre, la Stagione teatrale 2017/2018 e le altre proposte collaterali. Una ricca scelta che si aggiunge a quella degli altri teatri cittadini: «La magia al teatro è irrinunciabile» dice Isabella Peroni, che ha sottolineato anche quest’anno l’importanza della sinergia tra i diversi teatri cittadini (ben quattro),

Rosanna Martinez Bergonzi e Marco Negri, di Melarido, hanno sottolineato come la sala sia in crescita, nelle ultime due stagioni: «7800 spettatori certificati il primo anno, 12.200 lo scorso anno, grazie a una programmazione più vicina alle aspettative del pubblico». Lo ha riconosciuto anche Isabella Peroni, assessore alla cultura: «La scorsa stagione è andata molto bene, ci sono state serate sold out, mi sembra proprio che abbiano trovato la marcia giusta».

Marco Negri ha riconosciuto che i primi due anni sono serviti per «prendere le misure», ma che ora ora il teatro ha trovato pienamente una sua vocazione specifica, che è orientata al cabaret, alla commedia leggera, all’opera, al musical.

«Nella divisione di ruoli e generi che abbiamo concordato con gli altri teatri, noi ci dedichiamo soprattutto al teatro leggero, che però vuol dire anche spettacoli che fanno pensare oltre che divertire. Ci sono sì molti volti noti di cabarettisti, ma che portano veri spettacoli. Ad esempio Fuga da via Pigafetta è una vera commedia, con due bravi attori in scena. O ancora il bello spettacolo di Paolo Ruffini».

E veniamo alla Stagione, dunque. S’incomincia venerdì 10 novembre 2017 con Caveman, con Maurizio Colombi e la regia di Teo Teocoli, si prosegue il 25 novembre con Leonardo Manera impegnato nel suo Il primo amore. A dicembre spazio alla musica con il Concerto di Natale del Coro Divertimento Vocale, («realtà locale conosciuta») sabato 2 dicembre, mentre sabato 17 sarà la volta del musical Il figliol prodigo, (« voluto da Papà Francresco e interpretato anche da detenuti del carcere di Opera»). Mercoledì 20, per entrare nell’atmosfera di Natale, tocca invece all’Harlem Spirit of Gospel Choir.

Nel 2018 sono previsti ben dodici date. Si riparte al 20 gennaio con Vorrei essere figlio di un uomo felice di Gioele Dix, si prosegue con Enzo Iacchetti in Libera nos domine al 26 gennaio. Il successo della Traviata (quasi 500 spettatori lo scorso anno) ha spinto a insistere anche nel riproporre a Gallarate l’opera, quest’anno con il Barbiere di Siviglia al 3 febbraio (Compagnia Grandi Spettacoli, con Paolo Cevoli impegnato nel divertente racconto della Bibbia (10 febbraio), con la commedia Quattro donne e una canaglia con Marisa Laurito, Barbara Bouchet, Corinne Clery e Gianfranco D’Angelo. Domenica 4 marzo spazio all’operetta con La Vedova Allegra con compagnia Elena D’Angelo. A marzo torna la comicità con Giuseppe Giacobazzi (Io ci sarò, sabato 17) e Paolo Hendel (Fuga da via Pigafetta, regia di Gioele Dix, sabato 24).

Sabato 7 aprile il delicato e divertente Up and Down con Paolo Ruffini. e sei attori con disabilità, appartenenti alla compagnia livorneseMayor Von Frinzius. Sabato 14 e domenica 15 aprile doppio appuntamento con il musical Romeo e Giulietta, con la compagnia legnanese dei Clan-Destini. Sabato 21 aprile il tributo ai Pink Floyd con i Publius Enigma. E infine il gran finale: nel teatro di via Sironi tornano i Legnanesi, con il loro Signori si nasce… e noi?, in programma per ben tre date, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2018.

Ma il teatro non si esaurisce con la Stagione. C’è la proposta degli spettacoli per bambini, che dopo l’esperimento positivo del 2016 vengono proposti con tre date di “Family Show”: Rapunzel al 19 novembre, poi i musical su La Sirenette e Il re Leone.

Ci sarà lo spettacolo dell’ultimo dell’anno, «con sei o otto cabarettisti», i cui ultimi dettagli sono allo studio

Ci saranno poi una serie di proposte collaterali: i Laboratori di Cabaret verranno proposti da Melarido con “A due passi dal palco”, 7-8 appuntamenti che troveranno spazio nel ridotto, «presumibilmente al giovedi». E ancora l’idea di “Arte di strada in teatro”, con arte di strada nel foyer, per bambini e famiglie. Infine ci sarà la proposta di Teatrando per la formazione degli attori e di chi sia interessato a migliorare il public speaking.

La rete di biglietteria comprende, oltre al teatro, anche il legame ormai consolidato con la libreria Biblos e quello con il circuito Vivaticket.