Stalker non potrà avvicinarsi alla casa e al posto di lavoro della ex

I carabinieri della stazione di Castellanza nella mattina di venerdì 15 settembre hanno notificato una ordinanza cautelare del “divieto di avvicinamento a domicilio ed a luogo di lavoro” nei confronti di un 40enne di Somma Lombardo, impiegato, italiano.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio , ha preso atto degli eventi raccolti durante l’attività di accertamento svolta dai militari della stazione di Castellanza, che ha appunto dimostrato l’esistenza di reiterate condotte persecutorie nei confronti della ex compagna, una 38enne, che l’ha denunciato nei primi giorni del mese di settembre.

Anche in tale circostanza, come in analoghe precedenti in situazioni analoghe, e’ risultata fondamentale la collaborazione ed il coordinamento tra i carabinieri e l’associazione Eva onlus che, oltre a fornire il necessario supporto alla vittima, consente alle forze di polizia di individuare con efficacia i punti di maggior rilevanza delle condotte persecutorie.