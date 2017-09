Stefano Orlandi torna al teatro Soms con “Novecento”

Foto varie

Sabato 23 settembre, alle ore 21, nella splendida cornice del Teatro SOMS di Caldana, è previsto il ritorno dell’attore Stefano Orlandi, che nella precedente stagione aveva portato in scena uno spettacolo in omaggio a Jannacci.

Orlandi, diplomatosi presso La Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano, socio della compagnia “A.T.I.R. – Associazione Teatrale Indipendente per la Ricerca” di Milano, oltre a svolgere il ruolo di attore e regista per numerosi spettacoli teatrali, ha partecipato ad alcuni film e vanta inoltre importanti collaborazioni (Il Piccolo di Milano, la Biennale di Venezia, l’Università dell’Insubria di Varese) continuando così il suo percorso di ricerca teatrale.

Questa volta Orlandi sarà il protagonista di “Novecento – La leggenda del pianista sull’oceano”: una storia affascinante (tratta dal romanzo di Alessandro Baricco), che narra la storia di un pianista straordinario nato nel 1900 a bordo del Virginian, un piroscafo che faceva la spola tra Europa e America, e che da quel piroscafo non scese mai. Con Stefano Orlandi dietro a un leggio e Paolo Mingardi al pianoforte, assisteremo ad uno spettacolo dove parole e musica si alternano in un unico linguaggio narrativo: il testo è quello di uno degli scrittori contemporanei più interessanti per stile e forza evocativa, la musica è quella che si sarebbe potuta ascoltare su un piroscafo in mezzo all’Oceano: dal jazz anni ’20 alle opere di compositori europei quali Verdi e Debussy. Come di consueto, lo spettacolo sarà a ingresso gratuito.