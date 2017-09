Storie nei fili all’Oratorio di San Giovanni

pittori, quadri, dipinti, sculture

Un “racconto per oggetti”…d’arte della giovane artista Maria Francesca Broggini diventa una mostra domenica 1 ottobre all’Oratorio di San Giovanni a Buguggiate.

Maria Francesca Broggini predilige materiali che hanno un vissuto: tessili, organici, cartacei; ispirata da frasi e poesie tratte da libri antichi, utilizza il ricamo per ricreare e mantenere in vita ciò che la letteratura trasmette, approfondendo il legame fra arte, natura e vita. Il suo ricamo è spesso in oro, tecnica antica e tradizionale, in Italia praticamente scomparsa.

Anche per le sculture usa materiali molto particolari come filo o tessuto, i materiali sono uniti in modo unico e raccontano storie al solo guardarli.

Molto originali ed espressive sono inoltre le installazioni performative organiche, realizzate con interventi di ricamo su fiori, piante, foglie: il decadimento naturale del fiore o della pianta nel tempo fa sì che il filo dorato o le parole poetiche restino l’unico elemento che permane, a rappresentare “i punti fermi” esistenti nella vita e nell’animo di ciascuno.

Ingresso libero | orari di apertura: 10-13 / 14-20 | Indirizzo: Via A. Diaz, Buguggiate

Maria Francesca Broggini nata a Monza nel 1991, è un giovane talento emergente: laureata presso l’Accademia di Belle Arti di Brera in “Costume per lo Spettacolo”, da sempre studia e lavora in ambito artistico e creativo, specializzandosi nel tessile, legandosi particolarmente alle tradizioni artigianali con il filo, che è strumento espressivo con forte valore simbolico. Riconoscimenti Borsa di studio per merito – Assegnata dalla Famiglia Legnanese durante il secondo anno di Accademia Borsa di studio per merito – Assegnata dall’Istituto Europeo di Design per i tre anni Specializzazioni Atelier di Ricamo di Alta Moda Pino Grasso, Milano – Corso intensivo per la tecnica di ricamo di Alta Moda a crochet di Luneville, Luglio 2016 Royal School of Needlework, Hampton Court, UK – Corso intensivo per la tecnica di ricamo in oro della tradizione inglese, rilasciato Certificate in Technical Hand Embroidery-Goldwork, Agosto 2015 Filo come arte, scuola di pizzo al tombolo, Monza – Corso di pizzo al tombolo con la tecnica di Cantù, dal 2013 Workshop di ricamo a mano con Elisabeth Rolleau, Milano – Aprile 2012 Central Saint Martins, London – Corso intensivo di Fashion Styling, Settembre 2011.