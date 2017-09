Strade chiuse vicino allo stadio nel giorno del Derby

stadio Franco Ossola piazzale via Giovanni Borghi

Strade e bar chiusi nei dintorni dello stadio, nel giorno del derby Varese-Como di serie D. Una notizia che arriva proprio alla vigilia della partita.

Su disposizione della Questura nella giornata di domenica 10 settembre, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 circa, alcune strade intorno allo stadio di Varese saranno chiuse al traffico. In particolare le vie interessate sono via Borghi, via Bolchini, via Manin, via Stadio, via Vellone e Piazzale Gramsci. Si informa inoltre che verrà istituito il divieto di sosta in piazzale De Gasperi.

Sempre su disposizione delle Forze dell’ordine, in occasione del derby, è stata inoltre disposta la temporanea sospensione delle attività per quattro pubblici esercizi presenti nelle vicinanze dello stadio di Varese a tutela della sicurezza di cittadini e delle stesse attività commerciali.

Inoltre, all’interno dello stadio e nelle vicinanze sarà vietato consumare alcol e per le altre bevande sarà obbligatorio l’utilizzo di contenitori di plastica.

«Invitiamo tutti i tifosi a godersi un’avvincente sfida sportiva nel pieno rispetto delle regole e soprattutto della città e dei cittadini» è l’invito che viene dal Comune di Varese.