StraSaronno ltre 1.500 in corso tra centro e parco Lura

Successo al di là di ogni previsione per la StraSaronno la gara podistica con due percorsi, uno cronometrato da 10 chilometri e uno a passo libero da 5 chilometri, organizzato da Fondazione Cls Lavoro e Solidarietà in collaborazione con il Gap di Saronno, con Aimo – Cfto ed il patrocinio del Comune di Saronno.

A raccontare il successo bastano i numeri: 786 iscritti per la competitiva 736 partecipanti per la non competitiva, che insieme hanno superato il tetto dei 1.500 partecipanti e il record della passata edizione che era di 1200 presenze.

Tra le novità di questa edizione i trattamenti osteopatici pre e post gara a cura del Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico Cfto dell’Accademia Italiana di Medicina Osteopatica Aimo di Saronno. Il ricavato della manifestazione andrà a favore della Fondazione Cls di Saronno, che si occupa di disabilità psico-fisica, psichiatrica ed autistica. Per maggiori informazioni visitate il sito www.fondazionecls.org. A dare il benvenuto ai partecipanti a nome dell’Amministrazione l’assessore alle Politiche giovanili Francesco Banfi che ha avuto modo di ringraziare gli organizzatori per l’impegno su fronte del rispetto delle misure straordinarie di ordine pubblico richieste dall’Amministrazione.

Tra i gruppi più numerosi “Forza Angelo” formato da 168 persone che sostengono da tre anni il saronnese vittima di un incidente alle porte della città al momento in stato vegetativo nella speranza di un suo risveglio, la sezione cittadina dell’Avis e i padroni di casa del Gap.