Street Fest in viale Pirandello

Domenica 17 settembre, con il patrocinio della Città di Busto Arsizio, Penalty Shop, in occasione dell’inaugurazione del suo nuovo negozio, presenta la prima edizione della Pirandello Street Fest.

Il focus, nonché il lo conduttore dell’evento realizzato in collaborazione con Royal Time, sarà lo sport, ed in particolare il calcio. In prossimità del nuovo negozio di articoli sportivi Penalty Shop, sarà allestito un mini campo di calcio in strada, dove alcune squadre di piccoli calciatori si sderanno in un football match. Un momento speciale dedicato ai bambini, che potranno divertirsi e giocare insieme.

Numerosi saranno gli intrattenimenti e gli spettacoli anche per i più grandi: dalle esibizioni di tness a quelle di ballo, dall’esposizione di auto e scooter al deejay set, dai corner e dagli stand delle attività del territorio ai giochi, i gadget, le degustazioni e le diverse proposte di aperitivo e cena, nella più tradizionale delle formule street.

La manifestazione rappresenta un’occasione imperdibile per coinvolgere un particolare quartiere della città, i suoi commercianti ed i cittadini. Al centro dell’evento ci sarà infatti il quartiere di S. Edoardo con tante attività.

Special Guest dell’evento, un’idea imprenditoriale tutta made in Busto. Royal Time, in esclusiva nazionale, presenta Mini-Clone. Durante l’evento potrai eseguire la tua scansione per realizzare la tua fedele riproduzione fotograca in formato tridimensionale.

La manifestazione si svolgerà sul Viale Pirandello, in particolare dall’incrocio con la Via Rosolino Pilo all’incrocio di Via Petrarca. Questo tratto di strada sarà chiuso al traco a partire dalle ore 16 del giorno 17 Settembre. Da quest’ora in poi, inizierà

l’allestimento delle aree e dei corner delle attività partecipanti. L’evento comincerà alle ore 17. Intorno alle ore 19 vi sarà il momento istituzionale per l’inaugurazione del negozio di articoli sportivi, Penalty Shop.

IL PROGRAMMA:

ore 17.00 – inizio evento

ore 17.30 – torneo baby football (in collaborazione con Busto 81 ASD, Olgiatese ASD, Arsaghese ASD)

ore 18.00 – intrattenimento e spettacoli (in collaborazione con Sporting Club La Terrazza)

ore 19.00 – inaugurazione Penalty shop e momento istituzionale

ore 19.15 – consegna MiniClone al Sindaco Emanuele Antonelli

ore 19.30 – aperitivo con Dj set di Paolo Daniele De Fusco

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata alla domenica successiva 24 settembre.

ATTENZIONE

Per motivi di sicurezza non sarà possibile l’accesso all’area con zaini, borse voluminose, bottiglie in vetro, oggetti contundenti,

maschere o travestimenti che non permaettanoun riconoscimento visivo. Possibili controlli security point.