Strisce bianche o strisce blu?

Foto varie

Gentile redazione,

volevo segnalare l’ennesimo scempio della giunta comunale di Varese per quanto riguarda il parcheggio. Foto scattata in largo Resistenza. Strisce bianche su strisce blu e cartello di sosta a pagamento. Chiesto a tre persone diverse e non sapevano che fare.. Tutti (come me) alla fine hanno pagato per paura di prendere la multa (per me è terrorismo psicologico..).

Alla fine il codice della strada dice che la segnaletica verticale vince su quella orizzontale. Però è uno schifo di gestione.

Mirko