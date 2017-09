“Strisce blu lunghe come la pista ciclabile attorno al lago”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Forza Italia sul piano-sosta a Varese, firmato da Simone Longhini



Ci siamo. Domani (7 settembre) scatterà il nuovo piano sosta. Il piano, che ha giustamente catalizzato l’attenzione di tutti i varesini e non solo, vedrà attuate le decisioni assunte dalla Giunta in tema di tariffe, con la creazione di 1880 nuovi stalli a pagamento. I posti blu (aumentati di circa il 200%) saranno praticamente ovunque, anche nei pressi di scuole, asili, ospedali, cimiteri, chiese, non solo in centro ma anche in diversi quartieri (ad esempio Casbeno, Biumo, Belforte, Giubiano).

Le posizioni in campo sono note ma il dato che più di altri può dare l’idea di quello che sta succedendo nella già città giardino, ora città blu, non è ancora emerso. In un’interrogazione presentata alla Giunta per avere chiarimenti sulle modalità applicative del piano sosta chiedevo, tra le altre cose, di quantificare i metri di vernice blu che sarebbero stati stesi sulla nostra città. Il suggerimento dell’Assessore Civati, che mi ha fornito una risposta parziale, è stato quello di calcolare questa cifra andando a moltiplicare il numero dei nuovi stalli per le dimensioni degli stessi.

Cogliendo comunque con piacere questo invito ho fatto due calcoli. Presupponendo che per un nuovo stallo singolo occorrano 4 strisce e 15 metri di vernice blu (le dimensioni di uno stallo sono di 5 metri x 2,5 metri) e andando a moltiplicare quest’ultima cifra per il numero dei nuovi stalli (1880) si arriva a questo totale: 28 chilometri e 200 metri. Praticamente più della lunghezza di un’infrastruttura sportiva che tutti conosciamo molto bene: la pista ciclabile attorno al lago di Varese, che misura 28 chilometri e 100 metri.

Dimensioni impressionanti? Ognuno potrà fare le sue valutazioni e trarre le conclusioni che ritiene più opportune, in particolar modo se si tratti di una misura per fare cassa, come da noi sostenuto, o meno. Resta il fatto che i varesini preferiscono al blu sulle strade quello sul loro lago con la speranza che un giorno diventi balneabile. Cosa che il sindaco, contrariamente all’aumento del costo dei parcheggi, ha promesso in campagna elettorale.