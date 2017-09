Stroncata l’attività di una coppia di spacciatori

coppia di spacciatori arrestata a Varese

Nei giorni scorsi la Squadra Mobile sezione Antidroga ha dato esecuzione a due misure cautelari in carcere a carico di una coppia di varesini per detenzione e spaccio di cocaina.

Il 3 febbraio scorso gli Agenti della Narcotici e della Squadra Volante hanno effettuato una perquisizione in viale Belforte a carico di una coppia formata da un cittadino albanese di 35 anni, e dalla sua ragazza, una 23enne italiana: i due erano fortemente sospettati di tenere in casa importanti quantitativi di cocaina.

Un sospetto confermato dalla perquisizione: in casa sono stati innanzitutto ritrovati 13 spinelli già confezionati e poi, abilmente occultati nella cantina, 332 grammi di cocaina, circa 144 di hashish, 4 di marijuana più quasi 12.000 euro in contanti.

Nella circostanza è stato tratto in arresto il solo cittadino albanese poiché i primi elementi emersi hanno consentito di collegare la detenzione esclusivamente all’uomo: ma la successiva attività investigativa, inizialmente coordinata dal PM Antonio Cristillo, non solo ha permesso di ricostruire un’importante rete di spaccio in città che contava decine di acquirenti, ma ha di fatto emergere un pieno e consapevole coinvolgimento della compagna nell’attività criminale.

Per questo il GIP di Varese Alessandro Chionna, su richiesta del PM Laura Patelli, ha deciso di emettere un provvedimento di arresto nei confronti della coppia.

L’uomo è stato rintracciato domenica scorsa presso la sua dimora in Varese e condotto ai Miogni, la ragazza è stata individuata il giorno seguente presso una casa di accoglienza in provincia di Como, dove risiedeva con il bambino nato da pochi mesi e condotta presso il Carcere femminile.