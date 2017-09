Su fiumi e strade, sulle tracce degli antichi romani

Il tramonto sul Ticino

“Tra fiumi e strade: uomo e ambiente nel Varesotto di epoca romana”. È il titolo della conferenza che il Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio propone sabato 23 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio #GEP 2017.

Fin dal Neolitico l’uomo ha interagito con il territorio circostante, soprattutto con la creazione di vie di comunicazione, dalle piste preistoriche alle strade romane, oppure con lo sfruttamento delle acque (nella foto: il Ticino, via di comunicazione dall’epoca preistorica), in particolar modo fiumi e laghi. Ma quale era la situazione nel Varesotto ed in particolare ad Arsago Seprio in epoca romana? Come l’uomo è intervenuto nel territorio? Lo scopriremo attraverso le fonti epigrafiche ed archeologiche.

L’interessante incontro – a ingresso gratuito e a cura di Manuela Mentasti – si tiene al Civico Museo Archeologico sabato 23 settembre 2017 alle ore 17.00. Seguirà aperitivo.