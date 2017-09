Successo per la 43° Fiera degli Uccelli e del Coniglio

Tempo libero generica

Grande successo della 43° Fiera degli Uccelli e del Coniglio in Peveranza. La storica manifestazione voluta e creata dall’indimenticato signor Ivanoè Belletti, ha visto dalla mattina a sera un flusso ininterrotto di visitatori che ha girato lungo le vie dove si svolgevano le numerose manifestazioni di contorno alla Fiera del Coniglio e dell’Uccello, ultimo appuntamento di questo importante settore faunistico che deve essere sempre più supportato da tutti.

Lungo le vie del paese seguendo quanto dettato dalla commissione provinciale sicurezza che aveva orientato il sistema di sicurezza e viabilistico della festa: chiusura con new jersey e mezzi pesanti della viabilità, presenza di forze dell’ordine e di protezione civile, presenza di VVFF; la manifestazione si è svolta con grande sforzo dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni collegate alla Parrocchia Ente organizzatore che hanno predisposto con grande dispendio di risorse e mezzi economici, per la buona riuscita della festa, tutto quanto richiesto e determinato dalle ultime ordinanze in materia di sicurezza dei luoghi aperti al pubblico.

Decine di persone hanno percorso le due direttrici principali lungo le quali si è svolta la fiera mercato arrivando poi al CLOU della festa presso l’Oratorio parrocchiale di Santa Maria Assunta in Peveranza dove presenti come sempre e agguerriti come mai i volontari e gli amici della natura, hanno dato vita ad una festa riuscitissima con presenza di espositori di grande qualità e presenza di alcuni punti vendita di prodotti di grande artigiano e qualità gastronomica.

LA fiera del Coniglio ha visto la presenza di Conigli delle razze rare e campioni di varie categorie italiane ed europee ed è stata visitata da decine di appassionati e di famiglie con bambini. Gli appassionati di ornitologia anche quest’anno hanno visto all’opera i loro migliori esperti espositori con la presenza di numerose razze pregiate e di grande valore etologico.

A contorno la prestigiosa scuola d’arte LA TAVOLOZZA che nella sede comunale di via cattaneo ha messo in mostra le opere dei locali pittori e nel pomeriggio La scuola di Lotta Greco Romana del KOKORODAY con sede in Peveranza via Prealpi ci ha fatto conoscere i propri campioni che partecipano ai tornei Nazionali e Internazionali più prestigiosi, facendoli esibire in momenti atletici esemplificativi di questa bellissima arte sportiva.