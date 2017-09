Sul pianeta Alpha tra i popoli dello spazio

cinema film pellicole locandine

Luc Besson dirige Valerian e la città dei mille pianeti, con Cara Delavigne, nei cinema italiani a partire dal 21 settembre. Valerian e Laurelin sono due agenti speciali incaricati di mantenere l’ordine fra i popoli dello spazio. Quando il Comandante degli umani (Clive Owen) li manderà sul pianeta Alpha, celebre per aver raggiunto un ottimo livello di coesistenza pacifica e sviluppo tecnologico, i due dovranno individuare al più presto la minaccia nascosta dietro la facciata di armonia, senza cedere a distrazioni…il film è tratto da un fumetto di fantascienza francese degli anni 60.

La musica del silenzio, produzione italiana con Antonio Banderas, uscirà al cinema il 18 settembre. Il film racconta la storia del grande Andrea Bocelli, attraverso le vicende dell’alter ego Amos.

Sofferente sin da bambino di una malattia progressiva che lo porterà alla cecità, il protagonista verrà indirizzato in un istituto per l’insegnamento della lingua Braille.

Proprio qui a causa di un incidente perderà ben presto del tutto la vista. Grazie alla sua tenacia e a un talento incredibile, il giovane sotto la guida del suo Maestro diventerà uno dei tenori più apprezzati al mondo, in grado di eseguire alla perfezione il Miserere.

Kingsman – il cerchio d’oro sarà nelle nostre sale il 21 settembre. L’elegante Eggsy è ormai entrato nella schiera dei Kingsman, le spie in doppiopetto, a tutti gli effetti: in seguito alla distruzione del quartier generale, tutta la squadra di trasferisce negli Stati Uniti, aiutata dall’organizzazione Statesman. Molto diversi nello stile, i cugini americani hanno bisogno di aiuto per contrastare il potente Cerchio d’oro, presieduto da una imprenditrice senza scrupoli (Julianne Moore).

Nel film recitano anche Jeff Bridges, Halle Berry e Channing Tatum.